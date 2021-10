Atalanta, pericolo Cristiano Ronaldo: i numeri del portoghese contro la Dea

Nel match contro il Manchester United, il pericolo numero uno per l’Atalanta sarà sicuramente Cristiano Ronaldo: i numeri del portoghese

L’Atalanta in campo questa sera a Old Trafford contro il Manchester United in Champions League, dovrà guardarsi principalmente da Cristiano Ronaldo; l’uomo in più degli inglesi che sta nascondendo, in parte, la crisi della squadra di Solskjaer.

Il portoghese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha giocato 6 partite contro i nerazzurri quando vestiva la maglia della Juventus con il bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. I gol sono stati tre, però divisi in sole due partite: uno nell’1-1 del primo e ultimo Boxing Day italiano, e la doppietta dell’11 luglio 2020 su calcio di rigore.