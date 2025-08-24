Atalanta Pisa 1-1: I toscani fermano i bergamaschi. Grande rammarico per la Dea - Calcio News 24

Atalanta News
Atalanta Pisa 1-1: I toscani fermano i bergamaschi. Grande rammarico per la Dea
A Bergamo il match valido per la 1ª giornata di Serie A Atalanta Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
(INVIATO NEW BALANCE STADIUM – BERGAMO) – La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Pisa, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
ATALANTA PISA CRONACA E DIRETTA LIVE
FINISCE QUI
5 minuti di recupero
84′ CAMBIO ATALANTA. Dentro Samardzic, fuori De Ketelaere.
83′ AMMONIZIONE SULEMANA. Fallo su Calabresi e cartellino giallo.
81′ Strattonato Krstovic in area di rigore, ma ancorauna volta per l’arbitro è regolare.
77′ CAMBIO PISA: Fuori Denoon e Marin, dentro Piccinini e Calabresi
70′ CAMBI ATALANTA. Ederson per Pasalic, Sulemana per Maldini, Krstovic per Scamacca.
69′ OCCASIONE MALDINI! Scamacca serve perfettamente Maldini che è a tu per tu con Semper, ma l’azione viene deviata in calcio d’angolo
64′ SCAMACCA! Colpo di testa su bell’azione di Daniel Maldini. Semper blocca.
63′ OCCASIONE ATALANTA. Cross ancora di Zalewski per la testa di Bellanova, Semper devia in corner.
60′ CAMBI PISA: Dentro Cuadrado fuori Tramoni, dentro Akinsamiro fuori Moreo.
59′ MALDINI! Conclusione di sinistro per Daniel. Palla ancora alta.
57′ TRAVERSA SCAMACCA! Cross dalla sinistra per Zalewski per la testa di Scamacca, ma tra lui e il goal c’è di mezzo la traversa.
56′ OCCASIONE DJIMSITI. Bel pallone di Maldini per Djimsiti che si trova a tu per tu con Semper, ma la palla è alta sopra la traversa.
55′ OCCASIONISSIMA PER L’ATALANTA. Grandissima azione Zalewski-Maldini dove l’ex Monza serve Scamacca che potrebbe ribattere in rete, ma la conclusione è abbastanza debole.
53′ CAMBIO PISA: Dentro Nzola, fuori Meister.
49′ GOAL DELL’ATALANTA! Bell’appoggio di Pasalic per Scamacca che con il sinistro batte Semper e firma il pareggio.
48′ SCAMACCA! Stop del centravanti, conclusione, palla alta.
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
41′ Scontro Touré Maldini, ma per l’arbitro è tutto regolare con l’ex Monza che si lascia cadere.
38′ MIRACOLO CARNESECCHI. Cross dalla sinistraper il colpo di testa di Moreo, ma Carnesecchi salva l’Atalanta dal 2-0.
36′ Atalanta prova all’arrembaggio dove Zalewski crossa per Bellanova, ma l’esterno ex Toro impatta male il pallone.
25′ GOAL DEL PISA! Azione dalla destra in mezzo di Touré, pasticcia prima Bellanova e poi Hien ed è vantaggio toscano con Moreo
24′ Colpo di testa di Scamacca. Conclusione debole e per Semper è una telefonata.
18′ Colpo di testa di Denoon, ma la palla va fuori abbondamente.
13′ Grandissima azione Scamacca-Scalvini dove il difensore tenta la conclusione. Palla fuori (e di molto).
11′ Tramoni in contropiede tenta la conclusione, ma il tiro è debole e Carnesecchi blocca.
10′ Punizione Atalanta, palla in mezzo a cercare De Roon che tenta la conclusione, ma la difesa allontana.
6′ In evidenza Daniel Maldini e Scamacca dove davanti stanno impensierendo non poco il Pisa
3′ Continua il pressing dell’Atalanta che in questo momento si sta muovendo molto bene in fase di costruzione.
COMINCIA IL MATCH
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.
Allenatore: Ivan Juric
PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino
