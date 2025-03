L'Atalanta è sempre in lotta per lo Scudetto, ma aumentano i rimpianti e le perplessità (anche nei confronti di Gasperini) - Calcio News 24

L’Atalanta è ancora in corsa per lo Scudetto, ma i rimpianti cominciano ad aumentare: così come le perplessità (legate soprattutto a Gasperini)

“Finché la matematica non condanna bisogna sempre crederci“. La mentalità che deve avere l’Atalanta seppur ad oggi la squadra nerazzurra stia facendo una collezione enorme di rimpianti in ottica Scudetto: vicina al primato, ma statica nel compiere il sorpasso.

Seppur i rimpianti appartengano anche a Inter e Napoli (dove anche loro hanno perso dei punti) dall’altra la Dea tra le mura amiche non solo non vince da dicembre 2024, ma fa anche fatica in termini di gioco e concretezza, soprattutto con squadre nettamente alla portata: oltre che all’incapacità di sapersi riadattare in modi di versi (aspetto che invece all’andata era presente).

Certo, se Retegui o Lookman fossero stati più precisi si sarebbe parlato di altro, ma la realtà è un’altra con tante perplessità che la circondano: in primis una squadra che seppur crei tanto si dimostra abbastanza imprecisa tra costruzione e freddezza sottoporta, dove ci sono certi giocatori che hanno bisogno di ritrovarsi (su tutti De Ketelaere ed Ederson).

Perplessità anche di fronte alla quasi indifferenza da parte di un Gasperini che se prima dopo un passaggio sbagliato si arrabbiava, ora invece lascia tutto in secondo piano: sottolineando le difficoltà di affrontare squadre chiuse (seppur piccole), al col tempo senza riadattarsi diventando prevedibile. Nel mezzo le polemiche sul suo futuro e le sue dichiarazioni che hanno influenzato (e non poco) sia la squadra che l’ambiente dove l’entusiasmo e il sostegno hanno lasciato spazio al disfattismo: oltre che alla continua ricerca di un colpevole.

Una situazione pesante, tanto evitabile quanto risolvibile se tutti remano nella stessa direzione. Prima del futuro esiste il presente dove occorre lottare per un bene comune: l’Atalanta Bergamasca Calcio.