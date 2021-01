Al Gewiss Stadium il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Sassuolo si sono affrontate nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. Dominio assoluto della Dea: doppietta di Duvan Zapata, poi gol di Pessina, Gosens e Muriel. Per i neroverdi rete della bandiera di Chiriches al 75′.

Sintesi Atalanta Sassuolo 5-1 MOVIOLA

1′ Occasione Muldur – Subito un’occasione per i neroverdi con Muldur che prova a superare Gollini da posizione defilata, palla sull’esterno della rete.

8′ Occasione Kyriakopoulos – Gran mancino violento del terzino greco da buona posizione, dopo una bella azione dei neroverdi, ottima la risposta di Gollini.

11′ Gol Zapata – De Roon e Pessina recuperano palla sulla trequarti, Zapata non controlla bene, Chiriches non chiude bene e il colombiano fredda Consigli con un destro potente.

18′ Quasi autogol di Locatelli – Pessina tutto solo davanti a Consigli, grandissimo intervento di Locatelli in scivolata, da dietro, con il pallone che per poco non finisce nella porta neroverde a Consigli battuto.

22′ – Occasione Hateboer – Altra chance per la Dea, stavolta con un destro di Hateboer da posizione leggermente defilata, ottima la risposta di Consigli.

23′ Occasione Palomino – Dagli sviluppi di un corner, sinistro al volo dall’interno dell’area di Palomino e palla alta.

35′ Doppia occasione Zapata – Prima il palo con il mancino, poi un colpo di testa che sfiora il bersaglio grosso.

45′ Raddoppio di Pessina – L’ex Verona supera Maxime Lopez, la offre a Ilicic che lo serve nuovamente con un delizioso mancino: destro di prima e gol del 2-0 per la Dea.

49′ Doppietta di Zapata – Colpo di tacco di Freuler per Zapata, lasciato tutto solo dalla difesa neroverde, che batte imparabilmente Consigli.

57′ Poker di Gosens – Il Sassuolo non c’è più. Azione partita da un lancio lungo di Romero. Sponda di Zapata per Gosens che arriva al limite dell’area e batte Consigli grazie anche alla sfortunata deviazione di Ferrari.

67′ Gol di Muriel – Gran palla di Freuler per Muriel, difesa neroverde in bambola e pokerissimo firmato dal colombiano.

75′ Gol Chiriches – Dopo una serie di batti e ribatti è arrivata la zampata del difensore in area atalantina.

Migliore in campo: Pessina PAGELLE

Atalanta Sassuolo 5-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 11′ e 49′ Zapata, 45′ Pessina, 57′ Gosens, 67′ Muriel (A); 75′ Chiriches (S)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti (77′ Depaoli), Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (77′ Ruggeri); Pessina (62′ Muriel), Zapata (84′ Miranchuk), Ilicic (62′ Malinovskyi). A disp: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Mojica, Lammers. All. Gian Piero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez (56′ Obiang), Locatelli; Berardi (84′ Raspadori), Traore (84′ Haraslin), Boga (68′ Bourabia); Caputo (56′ Defrel). A disp: Pegolo; Ayhan, Rogerio, Peluso, Toljan, Magnanelli, Schiappacasse. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli

NOTE: AMMONITI: Hateboer, Romero, De Roon (A); Chiriches (S)