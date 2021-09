Atalanta Sassuolo, sfida Demiral-Scamacca: i due “duri” a caccia di spazio

Il match tra Atalanta e Sassuolo vedrà profilarsi anche un duello ad alta quota: quello tra Demiral e Scamacca

Match tutto fantasia quello di questa sera tra l’Atalanta e il Sassuolo, ma non solo. Al Gewiss Stadium, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si dovrebbe vedere anche un duello ad alta quota tra Merih Demiral e Gianluca Scamacca; i due “duri” di nerazzurri e neroverdi che dovrebbero andare più volte a contrasto.

Entrambi sono a caccia di una buona prestazione per convincere i rispettivi allenatori a dargli più spazio. Il difensore turco, fino a questo momento, ha giocato solo due gare da titolare; nessuna, invece, l’attaccante azzurro. E questa sera vorranno far vedere a Gasperini e Dionisi di meritarsi più spazio, in una sfida fisica che si prospetta accesissima.