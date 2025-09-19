Atalanta, Scalvini e De Ketelaere infortunati: le ultime sui tempi di recupero. Entrambi sono usciti malconci dalla trasferta di Parigi

Una notte da incubo a Parigi, le cui conseguenze vanno ben oltre il pesante passivo di 4-0. L’esordio in Champions League contro i campioni del Paris Saint-Germain lascia all’Atalanta non solo l’amarezza per una sconfitta netta, ma anche una vera e propria emergenza infortuni. La squadra di Gasperini è tornata dalla Francia con il morale a terra e due titolarissimi in meno, Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere, usciti malconci dalla sfida del Parco dei Principi.

Dopo una giornata di terapie, gli esami strumentali svolti questa mattina hanno finalmente chiarito l’entità dei rispettivi problemi, portando un sospiro di sollievo per uno e una diagnosi più severa per l’altro. Le buone notizie riguardano De Ketelaere: il bollettino medico ha escluso lesioni per l’attaccante belga, che ha riportato un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma il pericolo di un lungo stop è stato scongiurato. Una notizia cruciale per Gasperini, che in vista della trasferta di domenica a Torino deve già rinunciare a Scamacca ma può contare sul rientro in gruppo di Ademola Lookman, pienamente recuperato e pronto a giocare.

Decisamente più grave, invece, il verdetto per Giorgio Scalvini. Per il difensore della Nazionale gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra. Un infortunio sfortunato, avvenuto pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel finale di partita. I tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 15-20 giorni, un’assenza pesante che lo costringerà a saltare un ciclo di partite cruciali. Scalvini mancherà sicuramente contro il Torino, nella delicata sfida contro la Juventus di sabato 27 settembre, e nel secondo, fondamentale impegno di Champions League contro il Club Brugge, in programma il 30 settembre. La difesa si ritrova così in piena emergenza: escludendo il giovanissimo Ahanor, Gasperini ha a disposizione i soli Kossounou, Djimsiti e Hien per affrontare le prossime, impegnative settimane.