Atalanta, Sconcerti: «Pareggio avventuroso, occasione sprecata»

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato il pareggio dell’Atalanta per 3-3 in casa dello Young Boys in Champions League.

PAREGGIO AVVENTUROSO – «È stata inaspettatamente avventurosa la partita dell’Atalanta. Il pareggio finale non accontenta, ma lascia in mano all’Atalanta la qualificazione. Però deve battere il Villarreal a Bergamo. Ed ha sprecato l’occasione migliore».