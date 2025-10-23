Atalanta News
Atalanta Slavia Praga, Juric nel post partita: «Peccato per non aver segnato. Abbiamo fatto un’ottima partita. Io preoccupato? Vi dico la verità»
Atalanta Slavia Praga, le dichiarazioni di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche della sfida di Bergamo
Ivan Juric nel post partita di Atalanta-Slavia Praga ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto.
PRESTAZIONE – «Sono dispiaciuto, non preoccupato. Abbiamo creato 15 palle gol nelle ultime due partite e non siamo riusciti a vincere. Questo mi rende triste, ma la prestazione c’è. Al momento ci gira così. Sono certo che ci sbloccheremo».
SCAMACCA – «Parliamo di un giocatore di grande talento. Ha avuto due occasioni e mi dispiace anche per Krstovic. Bisogna continuare in questo modo». LEGGI ANCHE >>> Atalanta Slavia Praga 0-0: solo un punto per gli uomini di Juric
Pagelle Atalanta Slavia Praga, i TOP e FLOP della sfida di Champions League
Atalanta Slavia Praga 0-0: solo un punto per gli uomini di Juric