Atalanta Slavia Praga, Juric nel post partita: «Peccato per non aver segnato. Abbiamo fatto un’ottima partita. Io preoccupato? Vi dico la verità»

Ivan Juric nel post partita di Atalanta-Slavia Praga ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto.

PRESTAZIONE – «Sono dispiaciuto, non preoccupato. Abbiamo creato 15 palle gol nelle ultime due partite e non siamo riusciti a vincere. Questo mi rende triste, ma la prestazione c’è. Al momento ci gira così. Sono certo che ci sbloccheremo».

SCAMACCA – «Parliamo di un giocatore di grande talento. Ha avuto due occasioni e mi dispiace anche per Krstovic. Bisogna continuare in questo modo».