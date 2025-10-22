Atalanta News
Atalanta Slavia Praga, Juric: «Mi auguro di meritarmi l’affetto dei tifosi. Nelle ultime partite è mancata solamente una cosa»
Atalanta Slavia Praga, le dichiarazioni di Juric a pochi minuti dal match valido per la terza giornata di Champions League. Dea grande favorita
Ai microfoni di Sky Ivan Juric ha parlato a pochi minuti dalla sfida della sua Atalanta contro lo Slavia Praga. Le sue parole.
PRESTAZIONE – «Nelle ultime uscite è mancato soprattutto il gol visto che abbiamo giocato bene. Speriamo di sbloccarci ora. La strada è sicuramente quella giusta. Questa è una partita differente dal campionato e sarà durissima».
AFFETTO DEI TIFOSI – «Sono molto contento e spero di meritarmelo anche in futuro. Mi hanno dato sin da subito amore e attenzione e mi auguro che possa continuare così alla lunga».
