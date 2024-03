Atalanta Sporting CP: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Europa League tra Atalanta e Sporting CP: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Europa League tra Atalanta e Sporting CP. Una gara tra le più interessanti tra gli ottavi di finale in programma. Dopo l’1 a 1 della gara d’andata le due formazioni si contenderanno il passaggio del turno in casa della Dea. Gasperini tornato a fare punti contro la Juve dopo le due sconfitte contro Inter e Bologna. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. Allenatore: Amorim.

Atalanta-Sporting CP: orario e dove vederla

Atalanta-Sporting CP gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per gli ottavi dell’Europa League. Al Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 202 o sul 254 e in 4k e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento.