Atalanta, Toloi ammette: «In Champions serve qualcosa in più»

Atalanta, Toloi ammette le difficoltà in Champions: «Qui serve uno step in più rispetto la Serie A. Ora torniamo a vincere in campionato»

Brutta batosta quella rimediata dall’Atalanta in casa del Manchester City. Tra i protagonisti in negativo figura Rafael Toloi, che è dovuto soccombere sotto le giocate degli attaccanti inglesi. Il difensore ha commentato così la sfida ai microfoni del canale ufficiale orobico:

«Ora alziamo la testa in campionato, dobbiamo cercare di tornare a vincere. E quando tornerà la Champions cercare di fare il meglio nelle ultime tre gare. In questa competizione serve uno step in più rispetto alla serie A, giochi contro squadre che ti attaccano sempre e che sono abituate a vincere».