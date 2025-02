Atalanta U23-Albinoleffe: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Comunale andrà in scena la sfida di Serie C Atalanta U23-Albinoleffe: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Comunale di Caravaggio si giocherà la gara valevole per la 28ª giornata di Serie C tra Atalanta U23-Albinoleffe. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Navarro, Obric, Del Lungo; Bergonzi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; Alessio, Vavassori; Lonardo. Allenatore: Modesto.

AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Baroni; Borghini, Munari, Astrologo, Parlati, Ambrosini; Zoma, Mustacchio. Allenatore: Lopez.

Orario e dove vederla in tv

Atalanta U23-Albinoleffe si gioca alle ore 20:30 di lunedì 24 febbraio per la ventottesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.