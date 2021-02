Un anno fa si giocava la gara tra Atalanta e Valencia in Champions League: apoteosi nerazzurra ma tante polemiche legate al COVID – VIDEO

Soltanto un anno fa a San Siro si teneva la gara tra Atalanta e Valencia, andata degli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Gasperini sfoderò una prestazione da applausi, con la doppietta di Hateboer.

La gara poi, giocata a ridosso del lockdown per l’aggravarsi dell’epidemia da Coronavirus, scatenò tante polemiche per la presenza dei tifosi sugli spalti e per l’impennata di contagi nella provincia bergamasca con studi ad hoc per l’occasione.