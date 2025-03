Atalanta Venezia, Lookman a un passo da un traguardo importante: i dettagli

L’attaccante nigeriano Ademola Lookman contro il Venezia potrebbe raggiungere quota 13 gol

Oggi ci sarà grande curiosità nel capire se e quanto l’Atalanta riuscirà a mettere pressione su Napoli–Inter. In caso di vittoria alle ore 15, aggancerebbe i nerazzurri in vetta alla classifica: una situazione che alle 20 sarà cambiata in qualche modo, ma certificherebbe ulteriormente l’ingresso della Dea nello sprint per il titolo.

L’attenzione sarà rivolta principalmente su Ademola Lookman, che ritroverà lo stadio di casa dopo il rigore fallito con il Bruges, peraltro perdonatogli dalla tifoseria, pronta nel dedicargli uno striscione affettuoso nei giorni successivi. Per il nigeriano la giornata odierna potrà essere quella giusta per centrare un record: per ora ha segnato 12 reti in questo torneo, gliene manca solo uno per toccare quota 13, il suo massimo nei principali campionati europei, raggiunto nel 2022-23 con l’Atalanta). L’attaccante ha preso parte a 11 gol in gare casalinghe (7reti, 4assist), meno solo del fiorentino Moise Kean (12) in questo campionato