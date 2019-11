Atalanta, Zapata assente nella rifinitura pre Dinamo Zagabria

Duvan Zapata alza nuovamente bandiera bianca e non sarà disponibile per il match di Champions contro la Dinamo Zagabria

Duvan Zapata non è presente nella rifinitura pre Dinamo Zagabria che si sta tenendo in questi minuti al centro sportivo dell‘Atalanta a Zingonia. Gasperini non potrà quindi contare sul colombiano per il match di Champions.

Dopo aver saltato la sfida di sabato contro la Juve, Zapata farà il tifo per i suoi compagni dalla tribuna. A questo punto Gasperini spera di averlo a disposizione per il match di campionato contro il Brescia.