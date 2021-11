Atalanta, Zapata punta il Cagliari: in Sardegna per sfatare l’ultimo tabù

Duvan Zapata è l’uomo del momento per l’Atalanta e contro il Cagliari vuole sfatare un tabù: il colombiano non ha mai segnato in Sardegna

Duvan Zapata è l’uomo del momento in casa Atalanta, dopo che in casa erano aleggiati alcuni dubbi sul suo conto. Il colombiano si è preso sulle spalle la Dea e in questo weekend si appresta a sfatare l’ultimo tabù della sua esperienza italiana contro il Cagliari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Zapata non ha mai segnato in Sardegna in Serie A; con i rossoblù tra le poche squadre a non esser state battezzate dal bomber nerazzurro.

In carriera ci ha giocato ben sette volte, trovando anche cinque successi, ma la via del gol non è mai stata trovata. È capitato una volta, nel 2019, ma si trattava della Coppa Italia. Zapata si prepara quindi a sfatare l’ultimo tabù della sua carriera italiana.