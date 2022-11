Atalanta, Zapata ritorna al goal: contro l’Inter però serve il miglior Duvan

In un match attorniato da poche luci per l’Atalanta ritorna al goal Duvan Zapata. Step by step per quanto concerne la forma

Una delle note positive della trasferta di Lecce è sicuramente quello del ritorno al goal di Duvan Zapata: una rete che mancava dalla stagione precedente contro il Venezia in trasferta. Il suo inizio di stagione è stato altalenante, complice anche l’infortunio riscontrato dopo la partita casalinga con il Torino.

L’attacco non ne ha particolarmente risentito rispetto all’anno scorso (avendo anche molte alternative), al di là della freddezza sottoporta che il colombiano ha abituato l’Atalanta dal 2018 a sta parte. Per un giocatore come Duvan il tempo sarà benevolo per ritrovare la forma giusta, visto che serve recuperare terreno in fase di impostazione: evitando di essere macchinoso.

Contro l’Inter servirà il miglior Zapata per mettere la prima pietra su un nuovo punto di partenza orobico. A 31 anni può ancora dare il proprio contributo all’Atalanta, così come i nerazzurri hanno bisogno di lui: indipendentemente da quelle che saranno le gerarchie della Dea in termini di centravanti.