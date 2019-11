Atalanta, Zapata verso il ritorno. Gol spettacolare in allenamento – VIDEO

Duvan Zapata pronto al rientro con l’Atalanta: l’attaccante spera di trovare spazio contro la Juventus. Il feeling col gol è intatto – VIDEO

Duvan Zapata non vede l’ora di tornare ad aiutare l’Atalanta a suon di gol in Serie A. In attesa di strappare la tanto agognata convocazione con la Juventus, il colombiano ha già dato spettacolo in allenamento.

Ecco il video del gol messo a segno dal terminale offensivo della Dea nel corso della partitella post allenamento a Zingonia.