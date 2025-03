Athletic Bilbao, N. Williams nel post partita: «Con il supporto dei nostri tifosi siamo inarrestabili. Daremo tutto per arrivare in finale»

Il giocatore del club basco Nico Williams ha parlato nel post partita del match di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma. Le parole

L’attaccante dell’Athletic Club Nico Williams ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il 3-1 sulla Roma nel match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League. A seguire le sue parole.

TIFOSI – «Per noi è molto importante averli alle nostre spalle, con il loro supporto siamo inarrestabili. Abbiamo chiesto il loro aiuto e la risposta è stata eccezionale. Per noi, quando ci danno questo incoraggiamento, è come essere in dodici uomini».

PRIMO GOL – «Avevamo bisogno di quel gol per continuare a credere. È capitato a me, ma poteva capitare a chiunque di noi. Conosco mio fratello e so come mette la palla in area, ho dovuto semplicemente metterla in rete. Sul secondo ho avuto un’idea chiara quando Berchiche mi ha passato la palla, sapevo che avrei tagliato dentro, non mi aspettato che un altro mi venisse incontro e così ho tagliato di nuovo, sono riuscito a ingannarlo e segnare. Sono felicissimo».

FINALE – «Daremo tutto per arrivare fino in fondo, speriamo di poter arrivare a questa finale ipotetica».