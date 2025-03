Athletic Bilbao-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al San Mamés andrà in scena la sfida di Europa League Athletic Bilbao-Roma: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio di San Mamés di Bilbao si giocherà la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao-Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATHLETIC (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Valverde.

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Orario e dove vederla in tv

Athletic Bilbao-Roma si gioca alle ore 18.45 di giovedì 13 marzo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.