Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato dopo la sconfitta contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni.

«Quello spagnolo è un campionato sempre difficile, nelle zone basse, in quelle per andare in Europa e per diventare campioni e di solito è sempre un affare tra Real Madrid e Barcelona».