Atletico Madrid, 2-1 all’Almeria: due messaggi di Simeone alla Lazio

L’Atletico Madrid batte per 2-1 l’Almeria nel match di Liga giocatosi oggi: due messaggi alla Lazio in vista della Champions

Chiaro messaggio che arriva da Madrid, dove l’Atletico ha appena battuto per 2-1 l’Almeria grazie alle reti messe a segno dal solito Morata e dall’argentino Correa.

Osservatrice interessata del match la Lazio, che mercoledì sera andrà in Spagna per giocarsi il primato nel girone di Champions League contro la squadra del grande ex Simeone.