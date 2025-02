Atletico Madrid-Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Metropolitano andrà in scena la sfida di LaLiga Celta Atletico Madrid-Athletic Bilbao: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Metropolitano di Madrid si giocherà la gara valevole per la 26ª giornata de LaLiga tra Atletico Madrid-Athletic Bilbao. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Rinaldo; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Sørloth. All. Simeone.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Berchiche, Alvarez, Vivian, De Marcos; Jauregizar, Vesga; Nico Williams, Sancet, Inaki Williams; Sannadi. All. Valverde.

Orario e dove vederla in tv

Atletico Madrid-Athletic Bilbao si gioca alle ore 21:00 di sabato 1 marzo per la ventiseiesima giornata di campionato spagnolo. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.