Il match contro il Barcellona è fondamentale per l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros devono vincere

I troppi pareggi hanno allontanato l’Atletico Madrid dalla testa di classifica. Contro il Barcellona, i colchoneros hanno l’occasione di riaprire la Liga avvicinandosi ai blaugrana. Nel corso di questa stagione, i catalani stanno soffrendo in particolare due contesti tattici: i blocchi bassi (basti pensare al match con l’Inter), con difficoltà a trovare spazi, e i ritmi elevati.

Le molte sconfitte in trasferta sono un segnale preoccupante per Valverde, soprattutto quella in casa del Levante. Contro l’intensità del Wanda Metropolitano, il Barcellona può soffrire molto.