Atletico Madrid, Cerezo: «Joao Felix? Trattativa enorme, ne è valsa la pena»

Il presidente dell’Atletico Madrid si gode Joao Felix, fresco vincitore del premio Golden Boy a Torino: le parole del patron dei colchoneros

Cerezo, numero uno dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la premiazione di Joao Felix alla cerimonia del Golden Boy. Ecco le sue dichiarazioni.

«Joao Felix? E’ stata una trattativa enorme per portarlo all’Atletico, ma ne è valsa la pena. Colchoneros in cerca di un attaccante in Italia? No, non credo. Abbiamo grandi attaccanti. Liverpool agli ottavi di Champions League? Sarà una grande partita. Non abbiamo paura. Passaggio del turno al 50-50. Simeone o Klopp? Per noi il migliore è Simeone».