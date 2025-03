Atletico Madrid, Cerezo: «La Liga ha tre pretendenti e tutto può succedere in qualsiasi momento»

Il presidente dei colchoneros ha parlato alla vigilia del derby contro il Real Madrid in Champions. Le parole

Il presidente dell’Atlético Madrid Enrique Cerezo ha parlato ai media spagnoli alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il presidente dei colchoneros ha poi parlato dell’occasione di vincere la Liga e della questione arbitri. A seguire le sue parole.

OBIETTIVI – «Non scelgo tra Liga, Copa del Rey e Champions. La Liga è molto competitiva e non possiamo permetterci di commettere errori. La verità è che non è mai stata così per molto tempo. Di solito, a questo punto della stagione, è quasi tutto deciso, ma attualmente abbiamo tre pretendenti e tutto può succedere in qualsiasi momento».

REAL MADRID – «Ci sono partite che si perdono e ce ne saranno altre. Tuttavia, dobbiamo aspettare la fine per vedere cosa succede. È tutto molto ravvicinato, e chi sbaglia ha meno possibilità».

DERBY CHAMPIONS – «Noi giochiamo sempre per vincere su qualsiasi campo, compreso il Bernabeu. Sarà una partita di Champions, un’opportunità per avanzare ai quarti di finale, per essere tra le prime otto squadre in Europa, ed è questo che ci interessa. Nel calcio, tutto può succedere; chiunque può vincere. Una grande prestazione e una prestazione scadente possono arrivare da qualsiasi squadra. Speriamo di poter fornire una buona prestazione e che loro non lo facciano».

ARBITRI – «Il problema che affrontano è che gli arbitri hanno perso molta autorità con l’introduzione del VAR. Finché il VAR esiste, gli arbitri non saranno più gli stessi di prima, ma quelli che sono ora».