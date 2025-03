L’Atletico Madrid prepara il grande colpo dalla Premier League! Pronta l’offerta con una possibile contropartita

Il nuovo nome del centrocampo dell’Atletico Madrid è Enzo Fernandez. La squadra di Simeone si prepara per l’assalto con Pablo Barrios possibile contropartita

Potrebbe essere Enzo Fernandez il nome per il centrocampo dell’Atletico Madrid. La squadra di Simeone avrebbe individuato nell’argentino del Chelsea il colpo di mercato per il 2025-2026.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i Cochoneros stanno preparando un’offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Pablo Barrios per convincere il Chelsea a cedere il centrocampista argentino.

Nonostante l’interesse, la trattativa non sarà semplice. Il Chelsea ha investito una cifra record per Enzo e non intende lasciarlo partire facilmente, pur non essendo certo il futoro del progetto tecnico degli inglesi.