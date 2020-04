Atletico Madrid, Correa: rimasto a sorpresa, l’argentino è determinante

Correa pareva destinato a lasciare l’Atletico Madrid in estate. L’argentino è però rimasto, rivelandosi prezioso per Simeone

In estate, Angel Correa sembrava a un passo dal lasciare l’Atletico Madrid per il Milan. Tuttavia, l’argentino è rimasto, riuscendo a rivelarsi una pedina preziosa per i colchoneros. Simeone ha puntato molto su di lui, anche a causa dei molti infortuni del reparto avanzato.

Tant’è che Correa è uno dei colchoneros con i numeri offensivi migliori. Si tratta del calciatore con più assist (6 in Liga) e il secondo cannoniere dopo Morata (5 gol). Con 0.23 Expected Assits per 90′, Correa è il principale generatore di occasioni dell’Atletico.