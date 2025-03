Atletico Madrid, De Paul: «Il derby va oltre tutto per noi, loro sono i campioni. Assenza Bellingham? La vedo così»

Le parole di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid

Rodrigo De Paul ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid.

DERBY – «Vedo un Atletico in grande forma, con entusiasmo e voglia di giocare questo tipo di partita. Sappiamo il valore del nostro avversario. Personalmente sono contento di affrontarli, c’è ancora tanto da fare e le valutazioni si fanno alla fine. Chiave della gara? Dovete chiederlo al mister. Ci siamo preparati bene per affrontare il Real e cercheremo di mettere in campo quanto fatto in allenamento per portare a casa un buon risultato. Al momento è la gara più importante e non pensiamo ad altro. Affrontiamo i campioni d’Europa in carica e c’è tanta voglia di competere contro di loro».

ASSENZA BELLINGHAM – «La perdita di Bellingham è importante, ma il Real resta comunque una squadra forte. Siamo preparati».

RUOLO – «Mi sono sempre sentito importante. Tutti i ruoli hanno un peso e questa è la forza del nostro gruppo. Nessun ruolo ha più valore di un altro. Posso dare di più e l’unico modo per farlo è continuare a lavorare».

FUTURO – «Ritengo sempre che il livello migliore debba ancora venire. Sono in un club che amo, con valori che condivido, con un clima di armonia e lavoro. Mi godo oggi e non penso oltre».