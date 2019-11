Atletico Madrid: Diego Costa e una squadra che fatica a segnare

Diego Costa non sta dando all’Atletico Madrid i gol che ci si aspettano. Tanta imprecisione sottoporta per lui

Ennesimo pareggio per l’Atletico Madrid, seppur in un campo difficile come quello di Siviglia. Dopo aver pareggiato con Morata, i colchoneros nella ripresa hanno mancato il colpo del K.O.

Diego Costa continua a essere il simbolo di un Atletico Madrid che fatica tantissimo a segnare. Oltre al rigore sbagliato, l’ex Chelsea nel finale si è divorato il gol della vittoria calciando debolmente. Insomma, i colchoneros continuano a segnare molto meno di quanto creino.