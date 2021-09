Atletico Madrid, Griezmann: «Inizio non buono, devo migliorare. Volevo tornare»

L’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha parlato del suo inizio di stagione con la maglia dei Colchoneros

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid che ieri ha dato il via alla rimonta dei Colchoneros contro il Milan, ha parlato del suo ritorno nella capitale spagnola ai microfoni di Canal+.

«So che devo lavorare ancora di più, perché il mio inizio di stagione non è stato buono. Devo adattarmi allo stile di gioco, mi sono trasferito all’ultimo minuto. Devo lavorare e avere fiducia in me stesso. Questo è quello che cerco di fare mi sento felice. Volevo tornare. Questo è il posto perfetto per me, posso solo migliorare. Il nostro obiettivo è raggiungere gli ottavi, sappiamo che abbiamo un girone difficile e che ogni partita sarà una finale, quindi sta a noi».