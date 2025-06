Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo di Griezmann: la decisione sulla durata, il comunicato

L’annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid sul rinnovo di contratto di Antoine Griezmann con i colchoneros. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato dell’Atletico Madrid sull’arrivo di Antoine Griezmann, storica bandiera dei colchoneros.

COMUNICATO – «Antoine Griezmann e l’Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto del calciatore francese fino al 30 giugno 2027.

L’attaccante è entrato a far parte del nostro club nel 2014. Dopo nove stagioni con l’Atleti – suddivise in due periodi – è il capocannoniere nella storia del club con 197 gol, superando i 173 segnati dal grande Luis Aragonés. È anche l’ottavo giocatore con più presenze (442), nonché il terzo giocatore non spagnolo della lista, dietro solo ai compagni di squadra Oblak e Correa.

Griezmann ha vinto una Supercoppa spagnola (2014), una Supercoppa UEFA (2018) e una UEFA Europa League (2018), in cui ha segnato una doppietta in finale nella vittoria per 3-0 contro l’Olympique Marsiglia. Un brillante finale di stagione è stato seguito dalla Coppa del Mondo nello stesso anno in Russia, dove si è laureato campione con la Francia, giocando un ruolo chiave per i Bleus.

Inoltre, il francese ha segnato il primo gol in assoluto al Riyadh Air Metropolitano.

In questa stagione, Griezmann ha giocato 53 partite, segnando 16 gol e fornendo nove assist.

Congratulazioni, Antoine!».