Atletico Madrid Inter, Gimenez ha fatto sorridere Simeone. Ma Chivu può essere di un dato registrato dalla sua squadra
Atletico Madrid Inter, la rete di Gimenez sblocca la squadra di Simeone dai calci d’angolo. Per i nerazzurri è il secondo gol di testa subìto in stagione
Dopo una serie incredibile di 83 calci d’angolo consecutivi senza riuscire a trovare la via del gol, l’Atletico Madrid ha finalmente interrotto la sua astinenza grazie a un colpo di testa vincente di José María Giménez.
La rete del difensore uruguaiano non solo ha fissato il risultato finale sul 2-1 contro l’Inter, ma ha anche interrotto una striscia negativa che cominciava a pesare.
Curiosamente, questo è solo il secondo gol di testa subito dall’Inter in questa stagione considerando tutte le competizioni. Il precedente, risalente al 13 settembre scorso, era stato messo a segno da Khéphren Thuram della Juventus. La rete di Giménez assume quindi un valore ancora maggiore, dimostrando la solidità aerea dei nerazzurri ma anche la capacità dei “colchoneros” di trovare il gol anche nelle situazioni più difficili.
