Atletico Madrid, Oblak: «Fa male, ci è mancata la fortuna. Rigore di Rudiger? Ecco perché non l’ho preso»

Le parole di Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid. I dettagli

Jan Oblak ha parlato a Movistar dopo la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, vinta dai blancos ai rigori.

ELIMINAZIONE – «Abbiamo giocato una grande partita, ma ci è mancata un po’ di fortuna, fa davvero male. I tifosi ci sostengono tantissimo, e la verità è… siamo delusi dalla sconfitta. Non siamo riusciti a ribaltare la situazione».

RIGORE DI RUDIGER – «Se mi fossi tuffato presto, sarebbe stato facile parare. Ho dovuto aspettare fino alla fine. Avevo in testa che fosse da quella parte… Sono arrivato un po’ in ritardo ed è per questo che è entrato. Questa è la fortuna che non abbiamo avuto. È il calcio e sfortunatamente non doveva essere così».

OBIETTIVI – «Manca ancora molta stagione, non è quello che volevamo. Volevamo raggiungere la finale di Champions League, ma dobbiamo rialzarci e giocare questo weekend contro il Barcellona e provare a vincere per restare in Liga. Siamo ancora in Coppa del Re e speriamo di fare bene».