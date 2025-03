Atletico Madrid, Oblak sull’episodio del rigore: «Nessuno ha le idee chiare, nessuno sa esattamente di cosa si tratti. E’ stata questione di fortuna»

Il portiere dell’Atletico Jan Oblak è tornato a parlare del controverso episodio sul rigore di Alvarez nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Le parole

Non si placano le polemiche sul rigore annullato a Julián Alvarez contro il Real Madrid per un presunto doppio tocco dell’attaccante argentino. Il portiere dell’Atletico Madrid, Jan Oblak, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’episodio. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Sinceramente non ho voluto guardare molto la stampa in questi ultimi giorni, perché immagino cosa stia uscendo. Ne ho sentito parlare un po’, ma nessuno ne è del tutto sicuro, e alla fine non posso dire molto di più».

RISPOSTA UEFA – «Nessuno ha le idee chiare, nessuno sa esattamente di cosa si tratti. È stata data una spiegazione e, da quanto mi è stato detto, è stata mostrata un’immagine che sembra molto diversa dalla realtà, quindi nessuno sa esattamente cosa sia successo. Ho parlato con Julián nello spogliatoio, anche lui non ha capito molto bene cosa è successo e come è successo, come tutti gli altri».

SFORTUNA – «È una cosa per cui devi avere molta sfortuna e l’altra squadra molta fortuna, me lo spiego così; è successo qualcosa che probabilmente è successa pochissime volte o non è mai successa nella storia. È capitato a noi e sono sicuro che ora cambieranno le regole. Siamo stati la squadra che ha avuto questa sfortuna».