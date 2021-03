Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: Suarez e Benzema firmano il pari

Derby di Madrid da grandi firme al Wanda Metropolitano: apre le danze Suarez a cui risponde Benzema nel finale di gara per il pari

Un derby di Madrid griffato da grandi firme quello che si è tenuto oggi al Wanda Metropolitano. Subito in vantaggio l’Atletico Madrid con uno dei marchi di fabbrica di Luis Suarez.

La gara prosegue tra le polemiche per un tocco di mano in area dell’Atletico da parte di Felipe, non sanzionato. Nel finale di gara la grande azione del Real Madrid con Benzema che la inizia e la chiude col piatto destro. Atletico sempre primo a 59 punti, dopo 25 gare e Real a -5 con una gara in più.