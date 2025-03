Atletico Madrid-Real Madrid: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Wanda Metropolitano la sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Real Madrid: le ultimissime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Al Wanda Metropolitano di Madrid si giocherà la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid-Real Madrid. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. All. D. Simeone.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Orario e dove vederla in tv

Atletico Madrid-Real Madrid si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 12 marzo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Prime Video. Il match è disponibile sull’app, scaricabile sia su smart tv oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.