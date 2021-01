Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato della trattativa per Moussa Dembele del Lione: le sue dichiarazioni

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato della trattativa per Moussa Dembele del Lione, che si trasferirà in Spagna in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

«Ancora non è confermato, ma siamo in fase avanzata. Ora penso alla partita di domani e quando Dembélé sarà con noi ne parlerò».