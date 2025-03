Atletico Madrid, Simeone: «Questo derby sarà uno spettacolo. Se c’è una favorita? Rispondo così»

Le parole di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid

Diego Simeone ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid.

CHI ‘ FAVORITO – «Non capisco la parola ‘favorito’. Affrontiamo un avversario che rispettiamo: conosciamo i nostri punti di forza, cercheremo di fare la partita per fargli male».

DERBY – «È una partita di grande rispetto, contro un grande rivale. Capisco che loro ci rispettano allo stesso modo. Se si trattasse di una squadra di un altro campionato non toccheremmo questi temi. Per la città è spettacolare. Per la Spagna, poter avere uno spagnolo nei quarti di finale? E per noi che giocheremo, per goderci il momento. È un momento molto importante, con un avversario di tutto rispetto».

JULIAN ALVAREZ – «Sono contento perché Julian sta facendo molto bene. Continuiamo a stimolare i suoi strumenti».

EMOZIONI – «Ho sempre messo Barcellona e Madrid nel posto in cui si trovano per la loro storia. Noi siamo in pura crescita, il che è molto bello. Sono molto emozionato, come se fosse il primo giorno all’Atlético, con l’obiettivo con cui sono arrivato, di portarlo in un posto importante, rispettando i suoi valori, la sua storia. Dobbiamo goderci questi momenti».

STORIA REAL MADRID – «La storia esiste, e quella del Madrid in Champions League è straordinaria. Domani avremo sicuramente un’altra possibilità».

DUELLO ANCHE IN CAMPIONATO – «Vedo quello che devo fare ora, non posso pensare a LaLiga perché ci sono ancora partite da giocare. Sono concentrato su domani».