Atletico Madrid, Simeone sul suo futuro: «Sono in piena sintonia con il club»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato del suo futuro nella Capitale spagnola anche a seguito della sconfitta in Copa del Rey contro il Cornella.

«Parliamo sempre con il club, non smettiamo di parlare né quando vinciamo né quando perdiamo. Abbiamo la stessa sintonia di sempre. Sono abbastanza sincero e dico sempre quello che penso e vivo davvero partita per partita. Dico sempre che domani possono cacciarmi. Sono molto contento all’Atlético, giochiamo molto bene, veniamo da un anno di transizione, la squadra è molto più forte, continua ed equilibrata in campionato. Non c’è molto altro».