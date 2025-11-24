ATP Finals 2026 biglietti: via alla vendita libera, i prezzi

Dopo l’edizione 2025 che ha visto Sinner vincere contro Alcaraz, le ATP Finals 2026 saranno nuovamente a Torino. Nemmeno il tempo di salutare un’edizione accolta da un entusiasmo travolgente, dentro e fuori dal campo, che già si guarda alla prossima stagione.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha comunicato che dalle ore 16 di oggi, lunedì 24 novembre, si apre la vendita libera dei biglietti per il torneo che incoronerà nuovamente il “Maestro dei Maestri. Ecco tutte le info su come acquistare i ticket e i prezzi.

ATP Finals 2026 biglietti: come acquistarli

Dal 15 al 22 novembre 2026, l’Inalpi Arena si vestirà nuovamente di blu e ospiterà – per il sesto anno consecutivo – il torneo conclusivo più prestigioso del circuito, dove si sfideranno i migliori otto giocatori singolaristi e le migliori otto coppie del doppio. Un evento che unisce spettacolarità, tecnica e intensità in una cornice davvero unica.

Le ultime due edizioni hanno incoronato Jannik Sinner, confermando la capacità delle Finals di regalare tennis di altissimo livello e momenti che rimangono impressi nella memoria. Anche nel 2026 il capoluogo sabaudo si prepara a trasformarsi, per otto giorni, nel fulcro del tennis mondiale: una sede moderna, un’atmosfera inconfondibile e una passione sempre più ampia, testimoniata dal sold out e dai numeri da record dell’ultima edizione.

Per acquistare i biglietti basta andare sul sito di Ticketone. Non c’è da tergiversare troppo, perché anche quest’anno andranno letteralmente a ruba.

I prezzi dei biglietti: ecco quanto costano

Ecco la tabella con i prezzi dei singoli biglietti, giorno per giorno e sessione per sessione.

Sessione Orario Parterre Tribuna N/S Platea 1 Tribuna N/S Platea 2 Tribuna O/E Platea 1 Tribuna O/E Platea 2 Tribuna N/S Galleria 1 Tribuna N/S Galleria 2 Tribuna O/E Galleria 1 Tribuna O/E Galleria 2 Dom 15/11/26 Diurna 11:30 € 335,00 € 300,00 € 248,00 €

271,00 € 225,00 € 156,00 € 139,00 € 144,00 € 116,00 Dom 15/11/26 Serale 18:00 € 329,00 € 295,00 € 244,00 € 266,00 € 221,00 € 153,00 € 136,00 € 142,00 € 113,00 Lun 16/11/26 Diurna 11:30 € 223,00 € 200,00 € 166,00 € 181,00 € 150,00 € 104,00 € 92,00 € 96,00 € 77,00 Lun 16/11/26 Serale 18:00 € 303,00 € 272,00 € 225,00 € 246,00 € 204,00 € 141,00 € 125,00 € 131,00 € 105,00 Mar 17/11/26 Diurna 11:30 € 201,00 € 180,00 € 149,00 € 163,00 € 135,00 € 94,00 € 83,00 € 87,00 € 69,00 Mar 17/11/26 Serale 18:00 € 309,00 € 277,00 € 229,00 € 251,00 € 208,00 € 144,00 € 128,00 € 133,00 € 107,00 Mer 18/11/26 Diurna 11:30 € 201,00 € 180,00 € 149,00 € 163,00 € 135,00 € 94,00 € 83,00 € 87,00 € 69,00 Mer 18/11/26 Serale 18:00 € 303,00 € 272,00 € 225,00 € 246,00 € 204,00 € 141,00 € 125,00 € 131,00 € 105,00 Gio 19/11/26 Diurna 11:30 € 201,00 € 180,00 € 149,00 € 163,00 € 135,00 € 94,00 € 83,00 € 87,00 € 69,00 Gio 19/11/26 Serale 18:00 € 309,00 € 277,00 € 229,00 € 251,00 € 208,00 € 144,00 € 128,00 € 133,00 € 107,00 Ven 20/11/26 Diurna 11:30 € 271,00 € 243,00 € 201,00 € 220,00 € 182,00 € 126,00 € 112,00 € 117,00 € 94,00 Ven 20/11/26 Serale 18:00 € 383,00 € 343,00 € 284,00 € 310,00 € 257,00 € 178,00 € 158,00 € 165,00 € 132,00 Sab 21/11/26 Diurna 12:00 € 648,00 € 581,00 € 480,00 € 525,00 € 435,00 € 301,00 € 268,00 € 279,00 € 223,00 Sab 21/11/26 Serale 18:00 € 711,00 € 638,00 € 527,00 € 576,00 € 478,00 € 331,00 € 294,00 € 307,00 € 245,00 Dom 22/11/26 15:00 € 954,00 € 855,00 € 707,00 € 773,00 € 641,00 € 444,00 € 395,00 € 411,00 € 329,00

Per quanto riguarda invece gli abbonamenti, i prezzi sono i seguenti:

Parterre € 4.545,00

Tribuna Nord/Sud Platea 1 € 4.075,00

Tribuna Nord/Sud Platea 2 € 3.370,00

Tribuna Ovest/Est Platea 1 € 3.685,00

Tribuna Ovest/Est Platea 2 € 3.055,00

Tribuna Nord/Sud Galleria 1 € 2.115,00

Tribuna Ovest/Est Galleria 1 € 1.960,00

Un altro valido motivo per acquistarli subito è che i prezzi con il passare del tempo potrebbero subire delle variazioni, ovviamente verso l’altro.

Le ATP Finals a Torino oltre il 2026? Risponde il Ministro Abodi

La sola sicurezza riguarda l’edizione del 2026: il torneo si svolgerà ancora una volta a Torino. Non è però un segreto che la città punti a trattenere l’evento anche nel 2027, e possibilmente per l’intero quinquennio in arrivo. La Regione ha fatto sapere di essere pronta ad aumentare i finanziamenti, mentre un ruolo determinante sarà giocato dagli sponsor che sostengono la manifestazione.

La finale delle ATP Finals ha raccolto 5 milioni e 429 mila telespettatori su Rai2, confermando l’enorme interesse nazionale. Lo share ha raggiunto il 28,7% in prima serata, un risultato che dimostra come il torneo non sia più percepito come un evento solo torinese, ma un appuntamento di grande richiamo per tutto il Paese. Torino, intanto, si è goduta una settimana intera di tennis ad altissimo livello, celebrando Jannik Sinner, che proprio nel capoluogo piemontese aveva iniziato la sua ascesa nel 2023.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto a Radio Anch’io Sport, ha precisato che le ATP Finals resteranno a Torino anche nel 2026, mentre la decisione sugli anni successivi sarà presa direttamente dall’ATP. Ha sottolineato che l’obiettivo principale del governo è garantire che il torneo rimanga in Italia per un altro ciclo di cinque anni, indipendentemente dalla sede designata.

Assente a Torino perché impegnato a Milano per seguire la nazionale di calcio, Abodi ha poi ricordato che il governo sostiene la manifestazione con un contributo complessivo di 97,5 milioni di euro in cinque anni, aggiungendo che la città piemontese ha saputo dimostrare piena capacità organizzativa e che, a suo avviso, continuerà a essere protagonista.

Riguardo all’ipotesi di trasferire l’evento a Milano sfruttando gli impianti olimpici, il ministro ha spiegato che si tratta di voci senza reale consistenza. Ha riconosciuto che Milano è perfettamente attrezzata per ospitare eventi di alto livello, ma ha ribadito che, al momento, la sede rimane Torino e che il governo non vede motivi per cambiare scenario.