Atta promette: «A gennaio non mi muoverò da qui. Premio? Un onore, voglio ringraziare in questo modo i tifosi. Udine piccola, ma bella. Il frico l’ho mangiato una sola volta»

Atta promette: intervistato da Il Messaggero Veneto, il centrocampista dell’Udinese tranquillizza i tifosi su un suo eventuale addio

A margine della consegna della Zebretta d’Oro, premio istituito nel 2003 dal Messaggero Veneto in collaborazione con l’Associazione Udinese Club, Arthur Atta ha voluto chiarire subito il tema più caldo, quello legato al suo futuro. Il centrocampista francese, autentica rivelazione della stagione dell’Udinese, ha spento ogni voce di mercato con parole nette.

FUTURO E MERCATO DI GENNAIO – «A gennaio non mi muoverò da qui. È una promessa».

IL PREMIO E IL RAPPORTO CON I TIFOSI – «È un onore, voglio ringraziare i nostri tifosi e realizzare per loro finalmente un gol in casa in campionato. Finora ci sono riuscito solo in Coppa Italia, i gol in Serie A li ho fatti tutti in trasferta».

MENTALITÀ E PASSIONE – «Quando si gioca a calcio bisogna dare sempre il massimo. Io sono così e continuerò a farlo».

L’AMBIENTE DI UDINE – «Udine è piccola ma bella. Quando la mia famiglia viene a trovarmi andiamo sempre a passeggiare. Abito in centro. Mi piace la cucina, la pasta».

IL FRICO – «L’ho mangiato una volta: è grasso, ma è buonissimo».