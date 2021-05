Calciomercato Inter: Julian Nagelsmann avrebbe chiesto Achraf Hakimi al Bayern Monaco come primo rinforzo

Achraf Hakimi è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata dell’Inter verso la conquista dello scudetto. Le sue prestazioni hanno fatto drizzare le orecchie ai top club europei e tra questi ci sarebbe anche il Bayern Monaco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Julian Nagelsmann, neo allenatore dei bavaresi, avrebbe chiesto alla società proprio l’esterno marocchino come primo rinforzo per la prossima stagione. L’Inter, dal canto suo, fa muro e spera che Hakimi continui a preferire i nerazzurri.