Ausilio: «Abbiamo già riscattato Young. Tonali e Cunha da Inter»

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato di Ashley Young ma anche di Sandro Tonali e di Cunha

Ashley Young resterà all’Inter anche nella prossima stagione. A darne conferma è Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche di Tonali, Cunha e di tanti altri argomenti.

PRESTITI IN ENTRATA E SCADENZE – «Con tutti e per tutti c’è la volontà di andare avanti fino al termine della stagione, anche con i ragazzi in scadenza di contratto, come ad esempio Borja Valero e Padelli. L’esercizio per l’opzione di Young l’abbiamo già comunicata, per tutti gli altri poi parleremo con i ragazzi e i club. Sanchez? Non siamo entrati nel dettaglio. Parliamo di volontà. Puntiamo su di lui in questi mesi anche per avere un pensiero preciso su di lui perché ha avuto un lungo infortunio e prima stava facendo bene».

TONALI – «Siamo attenti all’anima italiana. Quest’anno abbiamo investito su Sensi e Barella, gli anni passati su Bastoni, e vogliamo continuare a farlo, fermo restando che si deve guardare alla qualità. Tonali ha qualità da Inter, non so se ha la qualità economica».

CUNHA – «Lo conosciamo. Ha dei bravissimi agenti, stamattina ho ricevuto dei messaggi dagli agenti di Cunha. Sappiamo il percorso che ha avuto e sta dimostrando quel talento che a noi aveva già fatto vedere qualche anno fa. Lo seguiremo».