Austria, la Uefa apre procedimento disciplinare contro Arnautovic

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro Arnautovic dopo la colorita esultanza contro al Macedonia, ipotesi razzismo

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro Marko Arnautovic. L’attaccante dell’Austria, dopo il gol contro la Macedonia, aveva rivolto espressioni molto ‘colorite’ nei confronti di Alioski.

Il ‘giallo’ dell’esultanza era stato sottolineato anche dal gesto del compagno di nazionale, David Alaba, che aveva provato a mettergli una mano davanti alla bocca per non dar modo di interpretare il suo labiale. L’esultanza polemica rivolta al giocatore della Macedonia, di origine albanese, secondo molti avrebbe avuto come oggetto le discriminazioni razziali. Proprio per questo motivo la Uefa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare per verificare le parole dell’attaccante austriaco