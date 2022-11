Austria, Rangnick: «Vogliamo gli Europei e il prossimo Mondiale, quando non ci saranno tifosi comprati»

Il Ct dell’Austria, Ralf Rangnick, ha parlato al termine della partita contro l’Italia mandando una frecciata al Mondiale in Qatar

Il Ct dell’Austria, Ralf Rangnick, ha parlato al termine della partita contro l’Italia mandando una frecciata al Mondiale in Qatar. Le sue dichiarazioni:

«Obiettivi? Abbiamo dimostrato di voler andare ai prossimi Europei e Mondiali nel 2026, quando non ci saranno tifosi comprati. Mondiali? Sicuramente dopo quanto visto non li vincerà il Qatar. Per il resto le favorite sono sempre le solite squadre. Senza di noi mi piacerebbe vedere la Germania arrivare fino alla fine».