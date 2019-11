Avellino, porte aperte per la cessione: le ultime novità societarie

Avellino, potrebbe presto diventare realtà la cessione del club. L’assemblea dei soci ha dato il via libera per la vendita totale

Presto potrebbe profilarsi un nuovo futuro per l’Avellino. Stando a quanto scritto in data odierna da La Gazzetta dello Sport, l’assemblea dei soci ha dato il via libera per la vendita dell’intero pacchetto azionario.

La nuova cordata ha necessità di chiudere in tempi stretti per ottemperare a tutte le formalità burocratiche tanto che il duo Izzo-Circelli avrebbe già richiesto la formulazione dell’atto notarile al massimo entro lunedì.