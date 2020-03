Avramov: «Sogno di tornare a Cagliari. Bellissimo rivedere Nainggolan in rossoblù»

Vlada Avramov, ex portiere del Cagliari ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com. Queste le sue parole

Vlada Avramov, ex portiere del Cagliari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinew24. Queste le sue parole.

NAINGGOLAN – «La squadra quest’anno ha fatto benissimo fino a un certo punto, poi non so cosa sia successo. Di certo è bellissimo rivedere Nainggolan con la maglia rossoblù, so quanto ci tenesse. Siamo amici, sono andato a trovarlo tante volte sia a Roma che a Milano e parlavamo continuamente di Cagliari».

TORNARE – «A 40 anni sono giovane come allenatore dei portieri: dopo aver fatto il vice allenatore di Di Palma all’Al Nasr ho fatto il master a Coverciano, ora sono all’Honved. Sto facendo esperienza, il sogno è quello di tornare al Cagliari ma voglio farlo quando sarò pronto. Adoro quello che faccio e questa è la mia vera carriera: sarò più bravo come allenatore che come portiere».