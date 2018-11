La Roma è qualificata matematicamente agli ottavi di Champions ma chi potrà incontrare nel sorteggio di dicembre a Nyon?

Il 17 dicembre a Nyon si scopriranno gli abbinamenti per gli ottavi di Champions 2018/2019. La Roma si è matematicamente qualificata con un turno d’anticipo, in virtù della sconfitta del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen. Nella quinta giornata di Champions ha perso all’Olimpico contro il Real Madrid per 0-2 ma poco importa, i giallorossi sono sicuri del loro secondo posto. Ecco quindi chi potrebbe incontrare la squadra di Di Francesco agli ottavi di Champions League, contando sempre che mancano 90 minuti (in alcuni casi 180′) per definire tutti i gironi.

GIRONE A: La situazione è semplice. O Borussia Dortmund o Atletico Madrid e decisive saranno le ultime due giornate.

GIRONE B: A meno di clamorosi ribaltoni, la leadership del gruppo sembra segnata: il Barcellona si appresta a terminare in testa il girone.

GIRONE C: Più difficile da prevedere il girone C. Liverpool/Napoli/Paris Saint German e Stella Rossa se la possono giocare. Nulla è deciso, tranne per il fatto che i giallorossi non potranno incontrare gli uomini di Ancelotti.

GIRONE D: Con molta probabilità sarà il Porto a finire al primo posto il girone di qualificazione. Lo Schalke è staccato di due punti e decisivo sarà lo scontro diretto di domani.

GIRONE E: Speranze ridotte al minimo per l’Ajax di superare il Bayern Monaco in testa al girone. Con tutta probabilità saranno i bavaresi a terminare primi nel raggruppamento.

GIRONE F: Il Manchester City ha tre punti di distacco dal Lione, secondo. Gli uomini di Guardiola a meno di suicidi collettivi finiranno primi nel girone.

GIRONE H: Se il Manchester United supererà la Juve all’ultima giornata, gli uomini di Mourinho potranno andare all’Olimpico contro la Roma.

Ricapitolando:

Atletico Madrid o Borussia Dortmund

Barcellona

Liverpool, Paris Saint German, Stella Rossa

Porto/Schalke 04

Bayern Monaco

Manchester City

Manchester United