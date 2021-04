Avvocato Suarez: «Luis alla Juventus? Ecco le vere cifre»

Ivan Zaldua, avvocato di Luis Suarez, ha parlato dei contatti con la Juventus nel corso della sua deposizione

Ivan Zaldua, nei verbali della deposizione relativa al caso legato all’esame di Luis Suarez, racconta una versione opposta alle parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Le parole riportate da Gazzetta.it.

CONTATTI SUAREZ JUVE – «A fine agosto il Barcellona mi ha contattato per dirmi che avrebbe cercato un altro giocatore e quindi Suarez avrebbe dovuto cercare un’altra squadra. Abbiamo comunicato al Barcellona che non avevamo intenzione di recedere dal contratto. La Juventus tramite il direttore sportivo Fabio Paratici ha contattato direttamente Suarez. Successivamente Paratici mi ha contattato per iniziare la trattativa. Ho avuto molte conversazioni con il Sig. Paratici. La prima email che ci siamo scambiati è del 29 agosto e contiene una proposta contrattuale con i termini economici dell’ingaggio e dei bonus proposti. Dopo aver negoziato, abbiamo raggiunto un accordo».

ACCORDO TROVATO – «Una volta ricevuta l’approvazione di Luis, secondo la nostra conversazione telefonica, allego il riepilogo con la tua proposta iniziale, la nostra proposta e l’accordo finalmente raggiunto. Luis preferisce firmare per 2 anni con la possibilità che entrambe le parti… pagando una clausola di € 1.000.000. Passaci, quando puoi, l’offerta formata da parte tua, in modo che possiamo fare i passi corrispondenti con la FCB e possiamo continuare ad andare avanti».